Vecinos de Punta Oriente denuncian fuga de agua; charcos y baches afectan a estudiantes

Habitantes de la colonia Punta Oriente denunciaron ante EntreLíneas una impresionante fuga de agua que ha provocado la acumulación de grandes charcos y el deterioro de las calles, situación que afecta principalmente a peatones y estudiantes de primaria y secundaria que diariamente deben sortear las zonas inundadas para llegar a sus escuelas.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el problema se presenta en el sector de avenida Central y las calles Punta Las Mercedes, donde los vecinos aseguran que la fuga no ha sido atendida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Aquiles Serdán.

La situación ha generado inconformidad entre las familias, quienes señalan la contradicción de que en ocasiones se quedan sin agua debido al cierre de pozos y, en otros momentos, tienen que enfrentar el desperdicio del líquido por fugas que permanecen sin reparación.

Uno de los padres de familia de la Secundaria compartió imágenes con esta redacción para evidenciar las condiciones en las que se encuentran las vialidades. Explicó que los estudiantes que no cuentan con vehículo deben caminar entre charcos y baches, mientras que otros terminan con el uniforme sucio al ser salpicados por automovilistas que circulan por el sector.

Se dijo que el escurrimiento de agua se extiende hasta las inmediaciones de R. Almada y Paseos del Sol, por lo que pidió la intervención de las autoridades correspondientes para reparar la fuga y evitar que continúe afectando a las familias, particularmente a niñas, niños y adolescentes que diariamente transitan por estas calles.