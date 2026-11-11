Imparte Gerardo Lavega conferencia Derecho y Neurociencia como parte del 201 aniversario del PJE

En el marco de los festejos por la conmemoración del 201 aniversario del Poder Judicial de Chihuahua, se llevó a cabo la conferencia magistral “Derecho y Neurociencia: Hacia dónde va el Derecho”, impartida por Gerardo Laveaga.

En esta ponencia se abrió un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta el ámbito jurídico ante los avances de la neurociencia, así como la importancia de comprender la relación entre el funcionamiento del cerebro humano, la conducta y la toma de decisiones en el contexto de la impartición de justicia.

Por lo cual permitió abordar nuevas perspectivas sobre la evolución del Derecho y la manera en que los conocimientos científicos pueden contribuir al análisis de temas relacionados con la responsabilidad, el comportamiento humano y los procesos de decisión judicial.

En ese sentido la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval destacó la importancia de incorporar nuevas perspectivas científicas al ejercicio de la función jurisdiccional, al señalar que el Derecho, si quiere seguir siendo útil, tendrá que dialogar con la ciencia en lugar de darle la espalda.

“Para quienes juzgamos, esa es una invitación a la humildad: a decidir con más información, con más cuidado y con más humanidad”, señaló.

Con este tipo de actividades, la institución fortalece la vinculación entre el conocimiento científico y el quehacer jurisdiccional, impulsando una visión del Derecho acorde con las transformaciones de la sociedad.