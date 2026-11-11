Inician JCAS y JRAS Colonia Hidalgo en Delicias obra de reemplazo de red de drenaje

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) de Colonia Hidalgo en Delicias, dio el banderazo de inicio a la obra de reemplazo de la red de drenaje, con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, en beneficio de 498 habitantes.

Los trabajos se realizan con recurso propio de la JRAS y permitirán renovar una infraestructura que tenía aproximadamente 40 años sin ser sustituida, para mejorar así las condiciones del servicio de saneamiento en la localidad.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, destacó la importancia de continuar con el impulso a obras que atiendan las necesidades de las localidades y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de las familias chihuahuenses.