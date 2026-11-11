Continúa Municipio con trabajos intensivos de bacheo en diferentes zonas de la ciudad

Exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por las zonas de trabajo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene un despliegue intensivo de cuadrillas de bacheo en las principales vialidades de Chihuahua Capital, con el propósito de atender las afectaciones en la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad.

Estas labores forman parte del plan de atención implementado para reparar los daños ocasionados por las recientes lluvias, mediante trabajos constantes en campo que permitan recuperar las condiciones de las calles, facilitar los traslados y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por ellas.

Entre las vialidades intervenidas durante las últimas horas se encuentran las avenidas Tecnológico, Equus, Vialidad Los Nogales, el periférico de la Juventud y R. Almada, entre otros puntos de la ciudad.

Los trabajos continuarán durante los próximos días, reforzando la presencia de personal operativo mediante cuadrillas y turnos adicionales, a fin de ampliar la capacidad de atención, dar respuesta oportuna a los reportes ciudadanos y avanzar en la rehabilitación de las zonas que presentan mayores afectaciones.

El Gobierno Municipal exhorta a los conductores a transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar los señalamientos en las zonas donde se desarrollan los trabajos.

Asimismo, invita a la ciudadanía a reportar baches a través del número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día