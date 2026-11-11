Encabeza René Chavira entrega de apoyos y rehabilitación de camino en Ciénega de Ortiz

Durante su jornada de trabajo en el seccional de Ciénega de Ortiz, el Alcalde inauguró la rehabilitación de camino de un tramo que se ubica entre las comunidades de Palo Blanco y El Terrero, de una longitud de 4.15 kilómetros, mismo que tuvo una inversión conjunta con Gobierno del Estado de más de 3 millones de pesos.

Asimismo, dio arranque de entrega de apoyos para los cinco seccionales de Chihuahua Capital y la Zona Centro de la ciudad. En esta tercera edición se contempla una ampliación del 30% de apoyos que consta de 75 toneladas de concentrado lechero, con una inversión de 258 mil 750 pesos, así como 82 toneladas de maíz rolado, con una inversión de 254 mil 200 pesos.

En su mensaje, René Chavira señaló el beneficio para las familias que viven en Ciénega de Ortiz, donde también, se entregan de 200 tinacos y de 42 calentadores solares.

“Y aquí en Ciénaga de Ortiz tenemos contemplada la construcción de un puente vehicular con una inversión de otros 4 millones de pesos para una mejor comunicación y los traslados entre los pobladores de la zona,” detalló que es como otra de las obras que beneficiarán a la zona.

La presidenta seccional de Ciénega Ortiz, Nancy Meléndez, agradeció los apoyos brindados por el Gobierno Municipal de Chihuahua, los cuales siempre dignifican a las familias y la labor de productores pecuarios.

Finalmente, en representación de Gobierno del Estado, Oscar González subsecretario general de Gobierno, reconoció esta labor que se ha tenido en las secciónales del Chihuahua Capital, labor que ha sido conjunta, donde reiteró el compromiso de trabajar juntos las familias.