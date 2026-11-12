Estrecha FGE lazos de coordinación con alcalde de Galeana

En seguimiento al compromiso del Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, de fortalecer las acciones de seguridad y coordinación municipal, este martes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la fiscalía de Distrito Zona Noroeste, se reunieron con el presidente municipal de Galeana, Terry Francis Leany Lebarón.

Durante la mesa de trabajo, los policías investigadores dieron a conocer a la autoridad municipal los puntos geográficos en los que han desplegado diversos operativos para el combate y prevención de los delitos, en los que se prioriza el combate a la venta y distribución de droga.

También informaron sobre los operativos de vigilancia implementados para la seguridad de las actividades agrícolas y económicas en la región, entre ellos, la prevención del robo de nuez

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso de impulsar el trabajo de manera coordinada con el municipio de Galeana, para garantizar la seguridad de la población.