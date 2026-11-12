De DJ frustrado a editor: el príncipe William encabeza la revista Country Life y comparte anécdotas de su vida familiar

El príncipe de Gales fue editor invitado de una edición especial de casi 300 páginas de la revista Country Life en la que habló de Kate Middleton, sus tres hijos, sus aficiones y su compromiso con el campo británico.

El hijo mayor de Carlos III trabajó durante seis meses con el equipo de la publicación para preparar un número de casi 300 páginas en el que además de seleccionar los temas y contenidos, también participó en la revisión de textos, fotografías y diseño.

El ejemplar presenta un recorrido por distintos asuntos que interesan al príncipe de Gales, desde la conservación del medio ambiente y el futuro de las comunidades rurales hasta su afición al futbol, la gastronomía y algunos aspectos de su vida familiar con Kate Middleton y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El príncipe William participó como editor invitado de la revista británica Country Life (Instagram / Country Life)

El príncipe William se convierte en editor invitado de la revista Country Life

La participación de William en Country Life sigue una tradición de la Familia Real británica. El rey Carlos III, asumió el mismo papel en 2013 y 2018; la princesa Ana lo hizo en 2020 y la reina Camilla en 2022.

Sin embargo, el número de William destaca por la variedad de temas que eligió presentar. Entre ellos figura la gestión responsable de los recursos naturales, la protección de la fauna, la contaminación de los ríos, los incendios forestales y la salud mental de quienes trabajan en el campo.

También dedicó un espacio a la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas británicas. William, quien sirvió en la Real Fuerza Aérea, encargó un reportaje sobre las experiencias de las mujeres militares y las medidas necesarias para garantizar que se sientan seguras, respetadas y valoradas.

Otro de los artículos aborda las posibilidades de construir viviendas sostenibles con cáñamo a partir de proyectos vinculados al Ducado de Cornualles, patrimonio que William recibió cuando Carlos III ascendió al trono.

La revista también incluye entrevistas y perfiles de personas que contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales, entre ellas el músico Andy Cato, integrante de Groove Armada y actualmente dedicado a la agricultura regenerativa.

El trabajo de William en el desarrollo de la edición no sólo fue nominativo y tuvo reuniones con las cabezas de la redacción. Una de ellas tuvo lugar en el castillo de Windsor, donde con el editor en jefe, Mark Hedges, y la editora de contenidos, Paula Minchin, el príncipe de Gales revisó las pruebas de impresión durante aproximadamente dos horas e hizo anotaciones a mano para solicitar cambios.

William comparte detalles de su vida familiar junto a Kate y sus hijos

Uno de los temas que ha generado mayor interés de la edición son las anécdotas que William compartió sobre su vida con Kate Middleton y sus hijos. El príncipe de Gales explicó que disfruta salir al campo con George, Charlotte y Louis, especialmente cuando a los paseos familiares se suman sus dos perros, los cocker spaniel ingleses Orla y Otto.

Según explicó, la naturaleza también ocupa un lugar importante en la educación de sus tres hijos. William considera que conocer y explorar el entorno natural forma parte de la infancia que quiere ofrecerles y de la responsabilidad que siente como padre frente al futuro del planeta.

El príncipe William participó como editor invitado de la revista británica Country Life (WPA Pool/Getty Images)

En ese sentido, el príncipe escribió sobre la motivación que representan sus hijos para impulsar cambios en las comunidades rurales y proteger el medio ambiente.

“Algún día, George, Charlotte y Louis podrían preguntarme qué hice para ayudar a las comunidades a prosperar […] no nos limitamos a imaginar un futuro mejor, ayudamos a construirlo, para que alguien más pudiera seguir construyéndolo”, se lee en las páginas de la publicación.

Dibujo de martín pescador hecho por el príncipe George (Instagram / Country Life)

La revista también revela una faceta artística del príncipe George y muestra el dibujo de un martín pescador realizado por el hijo mayor de William y Kate durante la primavera, antes de cumplir 13 años. La ilustración, hecha con lápices de colores, muestra al ave posada sobre una rama y deja ver el interés que tiene George por el dibujo y su innegable talento.

Kate Middleton también participa en el número con una entrevista en la que aborda el papel de la naturaleza en su recuperación y bienestar, con lo que se refuerza la importante relación que dan los Gales al entorno natural en su dinámica familiar.

El príncipe William habla de sus gustos y recuerda anécdotas personales en Country Life

Por otra parte, William también recordó su propia infancia en Highgrove, la residencia campestre del rey Carlos III en Gloucestershire.

Entre las anécdotas que comparte está la necesidad de vestirse antes de abrir las cortinas de su habitación, porque el jardín solía recibir visitantes.

Asimismo, habló de sus gustos personales en distintos ámbitos y confesó su gusto por el pastel de chocolate y las galletas, una receta que su abuela, la reina Isabel II, solía servir durante el té de la tarde.

El príncipe William participó como editor invitado de la revista británica Country Life (Instagram / Country Life)

El postre fue tan importante para William que lo eligió como pastel de bodas para su enlace con Kate en 2011.

Y en relación con la vida campestre en Reino Unido, habló de su gusto por visitar los pubs y tomar sidra muy fría con hielo; así como usar gorras planas o manejar una Land Rover Defender verde de 2016 y usar una app para identificar aves en el campo.

Y como era de esperarse, el príncipe de Gales reservó un espacio del número para hablar de futbol y hablar -naturalmente- del equipo de sus amorewsa, el Aston Villa, al que calificó como su “segunda familia” y por el cual reconoció que siente una afición que raya en el fanatismo.