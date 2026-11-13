Viernes 13 de noviembre de 2026, la fecha que tres científicos señalaron hace 66 años como el fin de la humanidad por sobrepoblación

Un estudio publicado en 1960 calculó que la población mundial llegaría al infinito el 13 de noviembre de 2026, pero los datos actuales de la ONU explican por qué ese escenario no ocurrirá.

Una investigación científica publicada hace 66 años señaló al viernes 13 de noviembre de 2026 como una fecha límite para la humanidad, debido al crecimiento acelerado de la población mundial. El cálculo, desarrollado por el físico Heinz von Foerster y otros dos investigadores, apareció en la revista Science el 4 de noviembre de 1960. Sin embargo, no se trataba de la predicción de una catástrofe confirmada, sino de un modelo matemático que suponía que la población continuaría creciendo al mismo ritmo que en los siglos anteriores.

El estudio, titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, planteaba que, si esa tendencia se mantenía, el número de habitantes de la Tierra se acercaría al infinito durante este viernes 13. Hoy, las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestran un panorama diferente: la población sigue aumentando, pero su ritmo de crecimiento disminuye y podría alcanzar su máximo hacia mediados de la década de 2080.

La coincidencia de la fecha calculada por los investigadores con un viernes 13 ha devuelto la atención a un estudio que buscaba advertir sobre las consecuencias del crecimiento demográfico. A diferencia de otras predicciones sobre el fin del mundo, esta investigación utilizó datos históricos y ecuaciones matemáticas, aunque sus resultados dependían de condiciones que finalmente cambiaron.

¿Qué dice el estudio científico que predijo el fin del mundo para el 13 de noviembre de 2026?

El 4 de noviembre de 1960, los investigadores Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, de la Universidad de Illinois, publicaron en la revista científica Science un artículo cuyo título puede traducirse como Día del Juicio Final: viernes 13 de noviembre de 2026.

La investigación examinó las estimaciones de población mundial correspondientes a aproximadamente 2 mil años de historia. Su propósito era identificar cómo había cambiado el número de habitantes y qué sucedería si el crecimiento observado continuaba sin modificaciones.

Los investigadores encontraron que la población no solo aumentaba, sino que los periodos necesarios para duplicar su tamaño se habían reducido progresivamente.

A partir de esa tendencia, desarrollaron una fórmula que conducía a un resultado: el 13 de noviembre de 2026, la población humana se aproximaría matemáticamente al infinito.

El propio título del artículo establecía una condición fundamental: el resultado ocurriría si la población continuaba creciendo como lo había hecho durante los dos milenios anteriores.

El documento original puede consultarse en el registro científico de PubMed, bajo el identificador DOI 10.1126/science.132.3436.1291.

¿Por qué los científicos eligieron un viernes 13 como fecha del fin de la humanidad?

La fecha surgió del cálculo matemático, pero su presentación también tenía un propósito: llamar la atención sobre el crecimiento de la población mundial.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la reducción de la mortalidad y los avances sanitarios contribuyeron a que el número de habitantes aumentara con rapidez.

Von Foerster y sus colaboradores utilizaron una curva de crecimiento que, al prolongarse hacia el futuro, alcanzaba un punto en el que la cantidad calculada de personas crecía sin límite.

En términos matemáticos, esto se conoce como una singularidad, un punto en el que el modelo deja de ofrecer resultados finitos.

Sin embargo, una población infinita no es físicamente posible.

La advertencia consistía en mostrar que una tendencia de crecimiento no podía mantenerse indefinidamente sin que cambiaran las condiciones demográficas.

En un análisis publicado el 11 de noviembre de 2026 por The Conversation, el epidemiólogo Mark Woolhouse explicó que el modelo fue construido para ilustrar las consecuencias de mantener un crecimiento poblacional cada vez más acelerado.

¿Se acabará realmente el mundo este viernes 13 de noviembre?

No existe evidencia científica de que el mundo vaya a terminar el viernes 13 de noviembre de 2026 por sobrepoblación.

Aunque el trabajo de 1960 se publicó en una revista científica, su resultado dependía de una condición que no se cumplió: que la población mundial mantuviera indefinidamente el patrón de crecimiento observado en los siglos anteriores.

Lo que ocurrió fue distinto.

Durante las décadas posteriores, las tasas de natalidad comenzaron a disminuir en numerosas regiones. Esto modificó el ritmo de crecimiento mundial y alejó las cifras reales de la trayectoria prevista por el modelo.

La diferencia es importante porque una proyección matemática no representa necesariamente un acontecimiento inevitable. Sus resultados pueden cambiar cuando cambian las condiciones utilizadas para elaborarla.

En este caso, el modelo no anticipó plenamente la magnitud de las transformaciones demográficas que experimentarían numerosos países.

Por lo tanto, el 13 de noviembre de 2026 es la fecha de una proyección histórica, no de un evento catastrófico demostrado.

¿Qué cambió en la población mundial desde que se publicó la predicción?

La población continuó aumentando después de 1960, pero el ritmo de crecimiento comenzó a disminuir.

De acuerdo con los análisis demográficos de Naciones Unidas, el cambio está relacionado con una transición hacia vidas más largas y familias con menos hijos.

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentran:

Menor mortalidad : los avances en salud, vacunación y saneamiento contribuyeron al aumento de la esperanza de vida.

: los avances en salud, vacunación y saneamiento contribuyeron al aumento de la esperanza de vida. Reducción de la natalidad : en numerosos países, las familias comenzaron a tener menos hijos.

: en numerosos países, las familias comenzaron a tener menos hijos. Cambios sociales y económicos : la educación, el acceso a métodos anticonceptivos y las transformaciones en la vida familiar influyeron en las decisiones reproductivas.

: la educación, el acceso a métodos anticonceptivos y las transformaciones en la vida familiar influyeron en las decisiones reproductivas. Envejecimiento de la población: al aumentar la esperanza de vida y disminuir los nacimientos, también cambió la estructura de edades.

El resultado es que la población mundial sigue creciendo, pero ya no lo hace con la aceleración que suponía el modelo de 1960.

La ONU estima que la fecundidad mundial se situó en 2.3 nacimientos por mujer en 2024, aproximadamente un hijo menos que en 1990.

¿Cuándo alcanzará la Tierra su población máxima, según la ONU?

Las proyecciones de la ONU ofrecen un escenario diferente al que planteó el estudio conocido como Doomsday.

De acuerdo con el informe World Population Prospects 2024, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el número de habitantes podría alcanzar su máximo durante la década de 2080.

Las estimaciones contemplan:

2024 : alrededor de 8 mil 200 millones de habitantes.

: alrededor de 8 mil 200 millones de habitantes. Mediados de la década de 2080 : aproximadamente 10 mil 300 millones de personas, el máximo previsto.

: aproximadamente 10 mil 300 millones de personas, el máximo previsto. Año 2100: una disminución gradual hasta cerca de 10 mil 200 millones de habitantes.

Estas cifras representan proyecciones y no cantidades definitivas. Dependen de cómo evolucionen la natalidad, la mortalidad y otros factores demográficos durante las próximas décadas.

La ONU también estima una probabilidad del 80% de que la población mundial alcance su máximo antes de que termine el siglo XXI.

Esto significa que el principal cambio respecto a las previsiones de mediados del siglo pasado no es que la población haya dejado de aumentar, sino que ahora se espera que su crecimiento se detenga y posteriormente comience a disminuir.

¿Qué otras predicciones anunciaron el fin del mundo y no se cumplieron?

La advertencia de 1960 no fue la primera en establecer una fecha para una posible catástrofe mundial.

Uno de los antecedentes ocurrió en 1910, durante el regreso del cometa Halley, cuando surgieron temores de que su paso pudiera representar una amenaza para la vida en la Tierra.

En aquella época, algunas publicaciones difundieron declaraciones sobre la presencia de cianógeno, una sustancia tóxica, en la cola del cometa.

La posibilidad de que la Tierra atravesara esa cola provocó preocupación entre parte de la población.

Según los registros históricos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el temor también fue aprovechado comercialmente mediante la venta de productos que prometían proteger a las personas, como:

Máscaras antigás.

Píldoras contra los supuestos efectos del cometa.

Paraguas anunciados como protección contra el fenómeno.

En mayo de 1910, el cometa realizó su paso sin provocar las consecuencias que se habían anunciado.

Este episodio muestra cómo una observación científica puede convertirse en una advertencia desproporcionada cuando se presenta sin explicar sus condiciones, sus límites o la probabilidad real de que ocurra una catástrofe.

¿Qué enseñanza deja la predicción científica de 1960 sobre el fin del mundo?

A 66 años de su publicación, el estudio de Heinz von Foerster y sus colaboradores permite comprender tanto la utilidad como las limitaciones de los modelos matemáticos.

Sus cálculos mostraron que el crecimiento de la población mundial no podía acelerarse indefinidamente. Sin embargo, la fecha del 13 de noviembre de 2026 no representaba una certeza sobre la desaparición de la humanidad.

El caso también permite distinguir entre tres conceptos:

Predicción : una estimación de lo que podría ocurrir bajo determinadas condiciones.

: una estimación de lo que podría ocurrir bajo determinadas condiciones. Modelo matemático: una representación de un fenómeno mediante datos, variables y ecuaciones.

una representación de un fenómeno mediante datos, variables y ecuaciones. Evidencia científica: información que permite evaluar si una hipótesis o estimación se sostiene frente a los hechos observados.

Actualmente, los datos demográficos muestran que las condiciones utilizadas en 1960 cambiaron de manera sustancial.

El viernes 13 de noviembre de 2026 llegará exactamente 66 años después de la publicación de aquella investigación. No existe una alerta científica que vincule esa fecha con el fin de la humanidad, pero sí permanece vigente el debate sobre cómo el crecimiento, el envejecimiento y la distribución de la población influyen en el acceso a alimentos, vivienda, agua y servicios de salud.

La diferencia es que, mientras el estudio de 1960 advertía sobre una población que crecería sin límite, las proyecciones actuales de Naciones Unidas plantean un futuro en el que el crecimiento mundial podría detenerse antes de que concluya este siglo.