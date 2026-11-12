Realiza JCAS la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Hídrico

– _Se evaluaron avances en este rubro, se incorporaron nuevas representaciones ciudadanas y se establecieron prioridades de trabajo para 2027_

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) realizó la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal Hídrico de Chihuahua, con la participación de autoridades, representantes de los sectores académico, productivo y social, así como consejeros ciudadanos de distintas regiones del estado.

Durante la sesión, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, presentó el informe de avances del Plan Estatal Hídrico 2040 y del Programa de Mediano Plazo de Gestión Hídrica 2022-2027.

Destacó la importancia de mantener una planeación de largo plazo que permita atender los desafíos de Chihuahua, fortalecer la infraestructura, mejorar el aprovechamiento del agua y garantizar el acceso al recurso en las distintas regiones del estado.

Dicho Plan contempla siete objetivos estratégicos, siete regiones y 734 acciones, con una inversión estimada de 69 mil 706 millones de pesos (mdp) hacia 2040.

Como parte de la evaluación correspondiente a 2025, informó que el sector hídrico estatal ejerció una inversión de 3 mil 085 mdp, frente a los 2 mil 439 mdp programados, lo que representa un avance financiero del 126 por ciento.

Entre los rubros con mayor inversión resaltó el objetivo de fortalecer a los organismos operadores y garantizar el derecho humano al agua, con 2 mil 100 mdp ejercidos, que equivalen al 222 por ciento de lo programado.

Como parte de la agenda se revisaron los resultados en seguridad hídrica, uso racional del agua en la agricultura, gobernanza, prevención de riesgos hidrometeorológicos, educación, investigación e innovación, y economía circular.

Se abordaron acciones relacionadas con la modernización de los sistemas de riego, el reúso de agua tratada, la protección de las fuentes de abastecimiento, la infraestructura de agua potable y saneamiento, y proyectos de captación y almacenamiento en la Sierra Tarahumara.

Asimismo fueron presentados siete nuevos consejeros ciudadanos representantes de las regiones Frontera Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc-Madera, Conchos, Sierra Tarahumara, Parral y Centro, a fin de ampliar la participación regional en el análisis y construcción de propuestas.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, en carácter de secretario ejecutivo del Consejo Estatal Hídrico, agradeció a las y los integrantes del organismo su compromiso, profesionalismo y aportaciones técnicas para impulsar soluciones a los retos del agua.

Mencionó que mantener la coordinación entre instituciones, fortalecer la planeación y dar seguimiento a las políticas hídricas, permite avanzar hacia un aprovechamiento más eficiente y responsable del recurso, en beneficio de las familias y de las actividades productivas del estado.

En la reunión también se presentó el Plan Municipal Hídrico Chihuahua 2040, a cargo del especialista Francisco Alfonso Flores Aguirre, como instrumento de planeación que busca articular las acciones municipales con los objetivos estatales y nacionales en la materia.

Los integrantes del Consejo desarrollaron un ejercicio de evaluación y retroalimentación del Plan Estatal Hídrico 2040 y del Programa de Mediano Plazo de Gestión Hídrica, revisaron el panorama hidroclimático y las condiciones para el próximo ciclo agrícola.