Lionel Scaloni renueva como técnico de la selección argentina hasta el Mundial 2030

Buenos Aires. Lionel Scaloni seguirá como entrenador de la selección argentina de futbol hasta la Copa del Mundo de 2030, anunció este jueves la federación local.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la AFA y nuestra selección argentina: vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Scaloni por el período 27 al 30”, dijo Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Futbol (AFA), en una rueda de prensa junto al técnico.

Con Scaloni, Argentina volvió a los primeros planos del futbol internacional con la conquista del Mundial de 2022 en Qatar y el subcampeonato de 2026, además de la Finalissima ante el campeón de Europa y dos copas América.

“Son ocho años más cuatro ahora. Y se va a convertir en el entrenador con más Mundiales. (César) Menotti dirigió dos, (Carlos) Bilardo dirigió dos y el Gringo (Scaloni) va a tener la posibilidad de dirigir tres”, indicó Tapia en el centro deportivo de la federación en referencia a los otros técnicos que llevaron a Argentina a ganar un Mundial.

Desde su debut en un amistoso ante Guatemala en septiembre de 2018, el estratega dirigió 107 partidos con 79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas.

“Estamos con las mismas ganas que el primer día, con la misma ilusión, y estoy feliz de estar acá. A partir de ahora empieza un nuevo proceso”, dijo Scaloni a periodistas.

En la actual fecha FIFA, Argentina recibirá el viernes a Uruguay en el estadio La Bombonera y el martes a Costa Rica en Córdoba, en el inicio de un nuevo ciclo tras el retiro del astro Lionel Messi del seleccionado.