Redobla Municipio esfuerzos en trabajos de bacheo

Cuadrillas continúan trabajando en dos turnos para mejorar las condiciones de las calles

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene los esfuerzos a través de múltiples cuadrillas para la realización de trabajos de bacheo en distintos sectores de Chihuahua Capital, con el objetivo de atender oportunamente los daños ocasionados por las recientes lluvias y mejorar las condiciones de circulación para las familias chihuahuenses.

Durante este día, los equipos de trabajo atienden diversos tramos de las colonias Riberas de Sacramento, Paseos del Camino Real, Panorámico, entre otros sectores de la ciudad, donde se llevan a cabo trabajos para rehabilitar las áreas dañadas por el desgaste y las precipitaciones.

Se invita a los conductores a transitar con precaución por las zonas donde se realizan las reparaciones, reducir la velocidad y respetar los señalamientos preventivos para evitar accidentes y permitir que las cuadrillas desarrollen sus labores de manera segura.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a reportar los baches que detecte al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.