Bobby Pulido compite en el Grammy Latino con un mexicano de 15 años, antes de mudarse a Washington DC

Bobby Pulido buscará un tercer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana y entre sus competidores está Kevin Aguilar, un joven mexicano de 15 años.

Este día, el cantante de 53 años figura entre los nominados a los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se celebra en Las Vegas, en la que compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

Entre sus contrincantes se encuentra Kevin Aguilar, un cantante mexicano de 15 años nominado por Mi Gran Noche – Raphael en la voz de Kevin Aguilar; además de Destiny Navaira, Jay Pérez y el grupo mexicano Vilax.

¿Quién es Kevin Aguilar, el cantante mexicano de 15 años nominado al Latin Grammy?

Kevin Aguilar es un cantante originario del Estado de México que ganó reconocimiento tras su participación en La Voz Kids 2022, concurso en el que obtuvo el primer lugar.

Con apenas 15 años, consiguió una nominación al Latin Grammy por el álbum Mi Gran Noche – Raphael en la voz de Kevin Aguilar, un proyecto dedicado al repertorio del cantante español, Raphael.

Kevin Aguilar, cantante mexicano de 15 años, nominado al Latin Grammy 2026 por Mejor Álbum de Música Tejana

De acuerdo con una entrevista que dio a Hoy Dallas, el cantante dijo que fue su mamá quien le enseñó a cantar desde los tres años, y que la primera canción que aprendió fue “La mochila azul”.

Bobby Pulido se despide de la música para dedicarse a la política

La nominación de Bobby Pulido al Latin Grammy coincide con el cierre de una carrera musical de 31 años. El cantante nos confirmó en exclusiva que su retiro será definitivo y que no contempla grabar nuevos discos ni realizar giras.

“Estoy retirado de la música, de giras y así. No pienso grabar, no pienso hacer nada de eso, me voy a enfocar en esto”, explicó al referirse a su nueva responsabilidad política como congresista.

Bobby reconoció que extrañará cantar, pero incluso contó que instaló un sistema de karaoke en su casa para cantar en privado, con su familia. Su intención, aclaró, es que la música deje de ser su actividad profesional.

Bobby Pulido asistirá a sus últimos Latin Grammys antes de dedicarse de lleno a la política (Greg Doherty/Getty Images for The Latin Recor)

“Llevo 31 años de carrera, me han tratado bastante bien, ha sido algo muy positivo en mi vida, y me duele dejarlo, eso no es fácil, pero siento que mi vida tiene tal vez más que ofrecer que la música, y eso es utilizar mi voz para otra cosa, no nomás para cantar”, nos dijo.

El 17 de octubre, el intérprete de “Desvelado” y “Ojalá y te animes” ofreció La Última Desvelada, su concierto de despedida en Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas, su ciudad natal.

Con dos Latin Grammy en su trayectoria, Bobby Pulido llega a la edición 2026 con la posibilidad de conseguir un tercero, para después dirigirse a su siguiente “escenario”, el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC.

Bobby Pulido viajará a Washington para preparar su llegada al Congreso en enero de 2027

En las elecciones del 3 de noviembre, Bobby Pulido derrotó a la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas. Con ese resultado, consiguió un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata.

Su agenda cambiará después de los Latin Grammy. En una reciente entrevista, el ahora congresista electo adelantó que viajará a Washington para comenzar los preparativos de su oficina y contratar al equipo que trabajará con él durante su gestión, ya que el 3 de enero de 2027 asumirá formalmente el cargo y comenzará su trabajo legislativo.

Bobby Pulido asistirá a sus últimos Latin Grammys antes de dedicarse de lleno a la política (Gabe Ginsberg/Getty Images for The Latin Recor)

Entre sus prioridades figura impulsar una reforma migratoria. Pulido considera que la incertidumbre sobre el estatus legal de miles de personas afecta tanto a las familias como a la economía del Valle del Río Grande, región que representa electoralmente.