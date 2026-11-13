Reporta Irán que la ciudad sureña de Sirik fue atacada por “fuego enemigo”

La agencia oficial de noticias de Irán IRNA informó este jueves que el distrito de Sirik, en la provincia sureña de Hormozgan al sur del país, fue atacado por “fuego enemigo”, al citar fuentes oficiales que confirmaron el ataque.
El reporte indicaba que el ataque era de carácter militar, sin ofrecer más detalles sobre los daños o las víctimas, indicó Al Jazeera.
Horas antes, la agencia de noticias semioficial Fars señaló que los residentes del distrito de Sirik, en la provincia oriental de Hormozgán, habían escuchado varias explosiones de naturaleza desconocida durante las últimas horas.
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La agencia citó a algunas fuentes que afirmaron que los sonidos de las explosiones se debían a disparos de advertencia de las fuerzas armadas iraníes contra embarcaciones “infractoras” en el estrecho de Ormuz.