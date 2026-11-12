Analizará Coparmex fraudes y extorsiones a empresas; México Evalua señala incremento en Chihuahua

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer ante los resultados de Encuesta de Victimización de Empresas que realizada por México Evalua en donde se da un incremento en el delito de extorsión y fraude, estos siguen en análisis de datos en Coparmex y prende alarma en el tema para el empresariado.

En este sentido el líder del sindicato de patrones comentó que esta encuesta ha llamado la atención pues señala que el 97% de las extorsiones han sido telefónicas.

“Estamos en pláticas con personal que lleva las mediciones y lo que te puedo decir es que el 97% de estas extorsiones que reportan incremento son telefónicas y son extorsiones que no terminan pegando me refiero que no pegaron a la economía no llegaron a pagar, solo el susto y petición de cuota”, comentó.

En la mencionada encuesta el estado de Chihuahua aparece entre los seis estados a nivel nacional con un nivel alto de extorsiones y fraudes con un costo de unidad económica de 61 mil 983 pesos, mientras que el costo promedio a nivel nacional llegó a una unidad económica de 44 mil 560 pesos.

Coparmex analizará este comportamiento y asegura que dará a conocer la incidencia que se ha registrado en la capital, sin embargo, reitera que no se han reportado grandes casos con socios activos.