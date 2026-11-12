Entregan apoyos Arturo Medina y Gobierno del Estado en Batopilas y Guachochi

El diputado Arturo Medina, representante del Distrito 22 en el Congreso del Estado, informó sobre la entrega de apoyos alimentarios y artículos para enfrentar la temporada invernal a familias de Batopilas y Guachochi, mediante un esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado, a través del programa Juntos por la Sierra Tarahumara.

El legislador destacó que estas acciones forman parte del trabajo conjunto que se realiza con las distintas dependencias de la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos, con el propósito de acercar apoyos a las comunidades que enfrentan mayores dificultades, particularmente ante las bajas temperaturas que se registran en la región serrana.

Medina reconoció especialmente el trabajo y la disposición de los presidentes municipales de Batopilas y Guachochi, quienes, señaló, mantienen una coordinación permanente para identificar las necesidades de sus comunidades y facilitar que los apoyos lleguen a las familias que más los requieren.

“En la Sierra Tarahumara hay necesidades que no pueden esperar. Por eso es importante que los distintos órdenes de gobierno trabajemos juntos, sin perder de vista que detrás de cada gestión hay familias que necesitan respuestas. Reconozco el compromiso de los alcaldes y de todas las dependencias del Gobierno del Estado que hacen posible estas acciones”, expresó.

El diputado agradeció a la gobernadora Maru Campos por mantener la atención institucional en los municipios serranos y destacó la participación de los equipos de las dependencias estatales involucradas en el programa Juntos por la Sierra Tarahumara, cuyo trabajo permite acercar apoyos a comunidades de difícil acceso.

Señaló que la entrega de alimentos y artículos para protegerse del frío adquiere especial importancia ante la llegada de la temporada invernal, cuando las condiciones climáticas representan dificultades adicionales para las familias que habitan las zonas más apartadas de la sierra.

Por otra parte, Medina reiteró que mantiene una presencia permanente en los nueve municipios que integran el Distrito 22, mediante recorridos, reuniones comunitarias, atención directa y gestiones ante las distintas instancias de gobierno.

“Mi responsabilidad no termina en el Congreso. Estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y gestionar soluciones es parte fundamental del compromiso que asumí con las familias de la sierra. Seguiremos recorriendo las comunidades y trabajando con los alcaldes y el Gobierno del Estado para llevar resultados”, afirmó.

Finalmente, el legislador sostuvo que continuará impulsando la coordinación institucional para atender las necesidades de alimentación, salud, vivienda, caminos y servicios básicos de las comunidades serranas, especialmente aquellas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.