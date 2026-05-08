Vecinos atrapan a un ladrón y logran desmayarlo con Jiu Jitsu

Un grupo de vecinos redujo a un ladrón que intentaba cometer un robo en San Justo, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y logró desmayarlo con una toma de Jiu Jitsu antes de entregarlo a la policía.

LOS VECINOS ATRAPARON A UN MOTOCHORRO EN LA MATANZA Con una impresionante toma de Jiu Jitsu, laburantes de San Justo redujeron a un delincuente que asaltó a un motociclista a mano armada y lo retuvieron hasta que llegó la Policía: su cómplice está prófugo. pic.twitter.com/6Sd4C6uWir — en.con.texto (@en_con_texto) May 7, 2026

El episodio quedó registrado en video y muestra cómo varias personas inmovilizan al sospechoso, mientras uno de los vecinos le aplica una llave conocida como ‘mataleón’.