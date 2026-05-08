Vecinos atrapan a un ladrón y logran desmayarlo con Jiu Jitsu

Un grupo de vecinos redujo a un ladrón que intentaba cometer un robo en San Justo, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y logró desmayarlo con una toma de Jiu Jitsu antes de entregarlo a la policía.

El episodio quedó registrado en video y muestra cómo varias personas inmovilizan al sospechoso, mientras uno de los vecinos le aplica una llave conocida como ‘mataleón’.

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