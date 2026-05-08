Reportan que Rayados de Monterrey van por Matías Almeyda para que sea su DT

Rayados aceleró la búsqueda de su nuevo entrenador y el nombre de Matías Almeyda ha tomado fuerza en la recta final del proceso. El argentino podría dar un paso importante este viernes, cuando sostenga una entrevista en Madrid con la comitiva dirigencial albiazul, que viajó a Europa con el objetivo de cerrar al próximo estratega del club.

Tras la designación de Dennis te Kloese como presidente deportivo, la directiva intensificó las gestiones para encontrar al perfil que encabece el proyecto rumbo al Apertura 2026, y el ‘Pelado’ aparece entre las principales opciones,

El propio Almeyda mostró disposición para escuchar la propuesta de Monterrey, situación que abre la posibilidad de un regreso al futbol mexicano, ocho años después de su salida de Chivas, de acuerdo con fuentes a ESPN.

No sería el primer acercamiento entre ambas partes. En 2022 existieron contactos cuando el estratega dirigía al San José Earthquakes de la MLS, aunque en aquel momento no se concretó su llegada. Ahora el panorama es distinto y en Rayados consideran que su perfil encaja en el nuevo ciclo deportivo.

En la negociación no solo influirá el proyecto futbolístico, sino también el aspecto económico. Almeyda buscaría un contrato cercano a los tres millones de dólares anuales, además de un presupuesto competitivo para reforzar la plantilla de cara al siguiente torneo.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si el club regiomontano logra encaminar la llegada del entrenador argentino y abrir una nueva etapa en el banquillo.