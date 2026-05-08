Pronostican viernes soleado y con vientos fuertes en territorio estatal

Este viernes se pronostican ráfagas de viento de hasta 55 km/h en la ciudad Chihuahua, Julimes, Camargo y en la región sur del estado. Se espera la formación de tolvaneras en Santa Bárbara, Allende y Coronado, así como en los tramos Chihuahua-Sueco y Parral-Jiménez.

En la zona norte se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, particularmente en Ojinaga, Juárez, Ascensión, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Ante las condiciones de viento, la dependencia exhortó a la población a evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser proyectados, protegerse ante los cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños y adultos mayores.

Al conducir por carretera, hacerlo con baja velocidad y en caso de tormenta eléctrica o granizo, buscar refugio seguro y evitar colocarse cerca de estructuras metálicas.

– Temperaturas para el viernes 8 (máximas/mínimas): Chihuahua 30/14, Juárez 31/17, Janos 30/13, Madera 24/3, Temósachic 26/1, Cuauhtémoc 24/6, Ojinaga 32/16, Delicias 31/15, Camargo 32/15, Jiménez 32/15, Parral 29/11, Bocoyna 22/-1, Chínipas 37/15, Guachochi 22/1 y Balleza 21/-1