Sesiona Gabinete de Seguridad en la Torre Centinela, definen rumbos estratégicos para el estado

Como parte de la consolidación operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en su nueva sede, el secretario Gilberto Loya encabezó este jueves la primera sesión del Gabinete de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, centro de mando estratégico que interconecta la inteligencia operativa de toda la entidad.

En la reunión, desarrollada en la sala de juntas del piso 19, contó con la participación de los titulares de las subsecretarías operativas y administrativas, así como de las direcciones que conforman la estructura principal de la Policía del Estado.

Durante el encuentro, se revisaron temas de alta relevancia para la paz pública, destacando el seguimiento a los despliegues territoriales del personal operativo y el fortalecimiento de la estrategia en el combate a la criminalidad.

Uno de los puntos centrales de la sesión fue el análisis de inteligencia sobre objetivos prioritarios y el avance de sus respectivas investigaciones, lo que permite a la corporación actuar con precisión contra los generadores de violencia.

El secretario Gilberto Loya enfatizó que estas sesiones de gabinete son de vital importancia, ya que a través de ellas las estrategias de seguridad adquieren rumbos específicos, basados estrictamente en las tendencias e indicadores generados por el análisis de la Plataforma Centinela.

El hecho de que la Torre Centinela funja ahora como la sede principal de la SSPE representa un impulso sin precedentes a la infraestructura tecnológica de Chihuahua, consolidándose como la herramienta más poderosa del Estado para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.