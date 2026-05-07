Coparmex advierte que adelantar fin de clases por Mundial 2026 agravará rezago educativo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño Portilla, expresó su preocupación por la modificación al Calendario Escolar 2025-2026 anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al considerar que la medida afectará aún más el rezago educativo que persiste desde la pandemia.

Treviño Portilla señaló que, a más de cinco años del impacto provocado por el COVID-19, México y particularmente Chihuahua aún no logran recuperar los niveles educativos que se tenían antes de la contingencia sanitaria.

“Estamos bien preocupados, porque si recuerdas desde la pandemia hubo un fuerte rezago en la educación de México y nuestro estado. Llevamos más de cinco años y no estamos al nivel que deberíamos estar; fue tan grande el rezago que ni siquiera lo hemos logrado actualizar como debería”, declaró.

Indicó que desde Coparmex siempre han insistido en la importancia de la educación para el desarrollo de las personas y del país, por lo que calificó como “muy preocupante” la decisión de adelantar el fin del ciclo escolar.

Además, cuestionó los argumentos relacionados con las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026, al considerar que en Chihuahua no se viven actualmente condiciones climáticas similares a las del año pasado y que la entidad no será sede de partidos.

“Estamos en una condición diferente a Monterrey o a Ciudad de México, donde sí va a haber partidos. Aquí no habrá encuentros del Mundial y el tema de las temperaturas tampoco se ha visto como el año pasado”, comentó.

El líder empresarial adelantó que buscarán dialogar con autoridades estatales y federales para conocer más detalles sobre la medida.

Lo anterior luego de que el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, anunció la modificación al Calendario Escolar 2025-2026, mediante la cual las clases de educación básica concluirán el próximo 5 de junio de 2026.

La SEP informó que la decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas y obedece a la ola de calor prevista para junio y julio, así como a la realización del Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración será el 11 de junio en el Estadio Banorte.