Abre convocatoria Desarrollo Rural para adquirir concentrado de agostadero

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, se encuentra abierta la convocatoria dirigida a personas productoras pecuarias interesadas en acceder a apoyos para la adquisición de concentrado de agostadero.

Este suplemento nutricional para el ganado aporta proteínas, energía, minerales y vitaminas, lo que permite mantener el peso, favorecer la producción de leche y el crecimiento del hato, especialmente durante la temporada de sequía y escasez de forraje.

A través de este esquema, se otorgará un apoyo de hasta 1.5 toneladas por persona productora, con un monto máximo de 6 mil pesos, con el objetivo de contribuir al bienestar animal y mejorar el rendimiento del hato ganadero en las distintas regiones del estado.

La convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el próximo 15 de mayo del presente año. Los detalles completos pueden consultarse en el portal oficial de la SDR: https://chihuahua.gob.mx/sdr

Las y los interesados deberán presentar su solicitud en las ventanillas habilitadas, donde deben entregar los formatos correspondientes junto con la documentación requerida, conforme a lo establecido en las reglas de operación.

La recepción de solicitudes se realiza en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en las presidencias Municipales, a través del personal del Departamento de Residentes adscrito a la dependencia.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, favor de acudir al personal del Departamento de Agricultura o comunicarse al teléfono 614 429-33-00, extensiones 12516, 12540 y 12553, en horario de oficina.