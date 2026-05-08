Banco de México recorta la tasa y la lleva a 6.50%, en votación de tres a dos

La Junta de Gobierno de Banco de México aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a un nivel de 6.50% en la tercera decisión monetariadel año.

La decisión fue tomada por mayoría de tres a dos, los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron por mantenerla sin cambio.

En el comunicado de la decisión advirtieron que “la Junta de Gobiernojuzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo del 2024”.

Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, donde la inflación general disminuyó de 4.63% en la primera quincena de marzo a 4.45% en el mes de abril, dato que se difundió la mañana de este jueves.

En el detalle de la información que tomaron en cuenta para aplicar este recorte, aclararon que “el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía mundial es incierto y dependerá de su duración e intensidad”.

Señalaron que en el primer trimestre del 2026, la actividad económica registró una contracción.

“En este contexto, se prevé un mayor grado de holgura que el previamente anticipado y persisten importantes riesgos a la baja hacia delante”, dejaron asentado en el comunicado.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó la semana pasada a legisladores de la Comisión de Hacienda del Senado, que la holgura en la brecha del producto significa que tenemos capacidad ociosa en la economía.

“Si bien la economía está creciendo, tenemos una debilidad prolongada que significa que habría una ausencia de presiones en la demanda. Aunque anticipamos un crecimiento en la economía mayor al del año pasado, no presionaría a la demanda de la economía porque tenemos capacidad ociosa”.

El pasado 27 de febrero, el Banco de México elevó su pronóstico de crecimiento a 1.6% para este año.

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB habría registrado una contracción de 0.8% en el primer trimestre del año.

Desempeño que, de confirmarse en la lectura final del 22 de mayo, implicaría que la economía solo podría aspirar a alcanzar un avance de 1 a 1.2% de acuerdo con economistas de Banco Base y Pantheon Macroeconomics.

Revisaron al alza pronósticos de inflación

En el comunicado de la decisión resaltaron que conforme a lo previsto por ellos mismos, “no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas adoptadas a inicios de año”.

Destacaron que “las expectativas de inflación general para el cierre del 2026 exhibieron aumentos. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por arriba de la meta”.

Resaltaron que los pronósticos están sujetos a diversos riesgos. Al alza, identificaron cinco: el primero, compuesto por disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos. El segundo, es la persistencia de la inflación subyacente. El tercero son presiones de costos. Siguiente, es la tendencia a la depreciación del peso mexicano y el quinto, afectaciones climáticas.

Mientras que a la baja mencionaron una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos; un menor traspaso de aumento en los costos y menores presiones por la apreciación del peso.

Precios de energéticos solo impactan en avanzadas

De acuerdo con el comunicado, la inflación general repuntó en las economías avanzadas en marzo, como resultado del alza de los precios de energéticos, mientras que la subyacente exhibió persistencia en varios países.

No hay mayor mención sobre su impacto en México, pese a que el dato de inflación al mes de abril, muestra que la gasolina de alto octanaje y el gas L.P., fueron dos de los 10 productos que registraron las mayores variaciones en abril, al cumplirse dos meses de la Guerra en Medio Oriente.

La gasolina de alto octanaje registró una variación mensual de 6.16%, con lo que está por arriba de la inflación general que en el periodo alcanzó una variación mensual de 0.20 por ciento.

En el apartado de los pronósticos de inflación que suele acompañar al comunicado de la decisión, elevaron por tercera ocasión consecutiva las previsiones trimestrales de inflación de corto plazo: para el segundo trimestre, de 4 a 4.1%; para el tercero, de 3.7 a 3.8%; y para el cuarto lo dejaron sin cambio, en 3.5 por ciento.

Dejaron de nuevo su estimación de llegada de la inflación al objetivo puntual de 3% en el segundo trimestre del año 2027.

Ciclo de recortes prolongado

Tal como explicó el banco central en el comunicado, el ciclo de recortes en la tasa inició en marzo del 2024, cuando la redujeron desde 11.25% donde se mantuvo por 11 meses al 11 por ciento. Desde entonces, rebajaron la tasa en 475 puntos base en 15 movimientos, de los que poco más del 60% fueron aplicados en 2025.

Desde que inició el ciclo de recortes en 2024, Heath ha votado 10 veces por mantener la tasa sin cambio, mientras Borja acumula dos decisiones consecutivas en ese sentido.

El ciclo de flexibilización inmediato anterior, tuvo 21 meses de duración, entre agosto de 2019 y mayo del 2021 y aplicaron un recorte acumulado de 400 puntos base, a partir de una tasa máxima que estaba en 8.25 por ciento. Constó de siete recortes de un cuarto de punto y cinco consecutivos de 50 puntos base.

El ciclo previo, fue de marzo del 2013 a junio del 2014, de solo 100 puntos base, que llevaron a la tasa de 4.50 a 3 por ciento.