Distribuye SPyCI 280 toneladas de alimento en beneficio de 8 mil familias en el estado

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), dio a conocer que durante el mes de marzo y hasta la primera semana de mayo, se han distribuido 280 toneladas de apoyos alimenticios en beneficio de 8 mil familias.

Los insumos que se han entregado y se encuentran programados, están conformados por 210 toneladas de maíz y 70 de frijol, como parte del Programa Integral para la Producción Agropecuaria.

Estos apoyos han beneficiado a las y los habitantes de diversas comunidades en los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guerrero, Maguarichi, Moris, Madera, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

Tan solo durante las últimas horas se llevó a cabo una entrega en las regiones de Guajipa, San José de Guazapares, Tepochique y Ubarachi, en Guazapares, donde se otorgaron paquetes de 30 kilogramos de maíz y 10 kilogramos de frijol a 140 familias.

La dependencia destacó que estas acciones continuarán en la Sierra Tarahumara, con el objetivo llevar los programas de asistencia social a quienes más lo necesitan.