Departamento de Estado ordena revisar consulados de México en EU; podría haber cierres de oficinas

El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, comenzó una revisión de los 53 consulados de México que operan en Estados Unidos, informó CBS News.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por el medio, con esta medida, Marco Rubio podría considerar el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas.

Un funcionario de esta dependencia explicó que la revisión “forma parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la administración Trump”, cita CBS News.

El artículo recoge las declaraciones de Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, en las cuales señaló que el Departamento de Estado revisa de manera constante “todos los aspectos de las relaciones exteriores”, para que estas estén en consonancia con la agenda del presidente Donald Trump.

Según el gobierno federal, México cuenta con una de las redes consulares más grandes en el mundo y destaca las 53 representaciones en Estados Unidos.

CBC News indica que esta revisión ocurre en un momento en que hay tensiones entre ambos países por dos situaciones: la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras un accidente automovilístico y la acusación formal en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

La acusación formal difundida por el Departamento de Justicia indica que presuntamente la facción de Los Chapitos operó a favor de Rocha Moya para que pudiera ganar la gubernatura de Sinaloa; a cambio, el entonces mandatario estatal los protegió y dejó traficar droga a Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir pruebas del caso contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.