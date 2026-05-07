Trabajadores de la educación alzan la voz en Delicias por pensiones dignas

El Movimiento Democrático Institucional (MDI) llevó a cabo este miércoles 06 de mayo una rueda de prensa en la ciudad de Delicias, donde trabajadoras y trabajadores de la educación expusieron las principales problemáticas que enfrenta el sector, así como propuestas concretas orientadas a dignificar sus condiciones laborales, de salud y seguridad social.

Uno de los temas prioritarios fue el sistema de pensiones, señalado como insuficiente e inequitativo. Se destacó la urgencia de homologar el tope pensionario a 25 UMAS, en congruencia con otros esquemas, así como la necesidad de impulsar una revisión de fondo a nivel nacional que garantice una jubilación digna para quienes han dedicado su vida al servicio educativo.

En materia de salud, se evidenció el deterioro del servicio médico, marcado por la falta de medicamentos, escasez de especialistas y deficiencias en la atención. Esta problemática se agrava en regiones apartadas como la sierra, donde el acceso a servicios médicos es limitado o inexistente. Ante ello, el movimiento planteó la gestión de pasantes de medicina y enfermería en comunidades alejadas, el fortalecimiento de unidades periféricas y la presencia permanente de representación sindical en hospitales para brindar acompañamiento directo a las y los trabajadores.

Otro de los puntos abordados fue la situación de compañeras y compañeros que enfrentan procesos laborales complejos, como ceses o puestos a disposición, quienes en muchos casos transitan sin el respaldo legal necesario. En este sentido, se subrayó la importancia de garantizar acompañamiento jurídico efectivo, oportuno y cercano.

Durante el encuentro también se enfatizó la necesidad de recuperar una representación sindical cercana a la base, con presencia real en las escuelas y capacidad de escuchar y atender las problemáticas desde el territorio.

Asimismo, se abordó el impacto de las nuevas disposiciones en el nivel medio superior, particularmente la eliminación de exámenes de ingreso y la implementación de esquemas de recuperación académica en horarios vespertinos, lo que ha incrementado la carga laboral docente sin condiciones adecuadas ni reconocimiento institucional.

De igual forma, se visibilizó la situación del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE), destacando su papel fundamental en el funcionamiento de los centros escolares y la necesidad de generar condiciones más justas y oportunidades reales de desarrollo.

Finalmente, el movimiento señaló la falta de negociaciones recientes con el gobierno del estado, evidenciando la ausencia de nuevas prestaciones en los últimos años. En este contexto, se anunció la intención de gestionar beneficios como apoyo para lentes, transporte y bonos periódicos, tomando como referencia esquemas existentes en otras entidades.

El Movimiento Democrático Institucional reiteró que su labor está orientada a construir una representación auténtica, cercana a la base y enfocada en resultados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de quienes sostienen el sistema educativo.