Supervisa alcalde Marco Bonilla construcción de la Comandancia Oriente

-Acompañaron los ingenieros que desarrollan el proyecto, el jefe de la Policía Julio Salas y el director de Obras Públicas Carlos Rivas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de mayo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla realizó la tarde de hoy un recorrido en el terreno donde se construye la Comandancia Oriente, a fin de verificar los avances que lleva este lugar que dará seguridad a toda zona oriente de la ciudad.

El director de Seguridad Pública Municipal, explicó al edil el avance que se tiene, además de la distribución que tendrá la comandancia de las áreas que albergará, los accesos que contará, así como los espacios asignados a corporaciones de seguridad estatales que ayudarán a reforzar la seguridad en todo el oriente.

Por su parte, Carlos Rivas, director de Obras Publicas explicó la complejidad de construir en un terreno arcilloso, como lo es el oriente, ya que debieron de excavar prácticamente 3 metros de profundidad para poder colocar la cimentación que sostendrá toda la estructura.

Con el plano en mano, Marco Bonilla estuvo ubicando en terreno donde estarían ubicadas las áreas que albergará la comandancia, además aprovechó para saludar a todas las personas que trabajan diariamente para poder cumplir con esta obra, compromiso que el alcalde hizo con las vecinas y vecinos de las colonias Sol de Oriente, Punta Oriente, Jardines de Oriente, Rinconadas de Oriente entre muchas otras.