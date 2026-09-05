Ve Guanajuato a Chihuahua como ejemplo nacional de gobierno con resultados

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, reconoció el trabajo realizado por Marco Bonilla al frente del Ayuntamiento de Chihuahua y aseguró que la capital del estado se ha convertido en un referente de liderazgo y resultados para otros gobiernos municipales del país.

Durante su visita a Chihuahua para acompañar al alcalde en su quinto informe de gobierno, Smith Gutiérrez destacó la estrategia implementada por la administración municipal y las acciones realizadas en beneficio de la población.

Respalda gestión de Marco Bonilla

La presidenta municipal de Guanajuato afirmó que Bonilla ha demostrado capacidad para encabezar un gobierno con objetivos claros y resultados concretos.

“Marco Bonilla ha sido un alcalde que ha sabido alinear estrategia, liderazgo, pero sobre todo resultados en beneficio de la gente”, expresó.

Señaló que su presencia en Chihuahua también representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante la administración municipal, particularmente en áreas como obra pública, salud y atención a las familias.

Municipios comparten experiencias exitosas

Smith Gutiérrez explicó que mantiene comunicación constante con Marco Bonilla mediante asociaciones municipalistas, lo que permite a los alcaldes intercambiar experiencias y conocer estrategias aplicadas en otras ciudades.

Indicó que este intercambio contribuye a encontrar mejores mecanismos para responder a las necesidades de la ciudadanía y elevar los resultados de los gobiernos locales.

“Nos ayuda precisamente a encontrar mejores mecanismos para dar más resultados a los ciudadanos”, afirmó.

“Chihuahua es un gran ejemplo”

La alcaldesa sostuvo que Chihuahua Capital representa un caso de éxito en materia de gobierno humanista y de resultados, por lo que consideró que las acciones emprendidas en la ciudad pueden ser observadas por otros municipios.

“Chihuahua es un gran ejemplo de un buen gobierno, de gobiernos humanistas y de gobiernos de resultados”, puntualizó.

Confía en el liderazgo de Bonilla

Finalmente, Samantha Smith aseguró que cuando existe trabajo, resultados y liderazgo, los caminos para avanzar se abren, y afirmó que los habitantes de Chihuahua demandan gobiernos que coloquen a las personas en el centro de las decisiones.

“Las mujeres y los hombres de Chihuahua quieren gobiernos de resultados”, manifestó.

La alcaldesa de Guanajuato concluyó expresando su confianza en que Marco Bonilla continuará impulsando cambios importantes, incluso más allá del ámbito municipal.