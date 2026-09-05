“Estoy listo para la batalla”: Bonilla llama a defender Chihuahua y sus familias

Marco Bonilla cerró su mensaje durante el quinto informe de gobierno con un llamado a “defender Chihuahua”, al señalar que esto implica respaldar a agricultores, ganaderos, empresarios y trabajadores, además de proteger el agua, la seguridad y el patrimonio de las familias chihuahuenses.

El alcalde sostuvo que defender al estado también significa enfrentar las condiciones que permiten que grupos criminales afecten a quienes trabajan y producen. Señaló que ningún agricultor debería pagar a un delincuente para poder comercializar sus productos y que ningún empresario tendría que entregar parte de sus ganancias para poder trabajar en paz. Asimismo, hizo referencia a las familias de personas desaparecidas y afirmó que las autoridades deben evitar que las madres tengan que buscar por sí mismas a sus seres queridos.

Bonilla vinculó esta defensa con los principios que, dijo, identifican a Chihuahua, entre ellos colocar a la persona y su dignidad en el centro, proteger la vida y fortalecer a las familias. Aseguró que ningún interés político debe estar por encima de estos valores y llamó a los chihuahuenses a cuidar juntos lo que han construido, desde Ciudad Juárez hasta Parral, y desde Madera hasta Jiménez.

Finalmente, el alcalde afirmó que Chihuahua cuenta con resultados, experiencia y rumbo, además de una sociedad que históricamente ha sabido abrirse camino en el desierto y la sierra. Al retomar la referencia a la carta que compartió previamente sobre la fe, pronunció las palabras: “Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Dios estará contigo todos los días donde quiera que vayas”. Concluyó con una definición de lo que viene: “Estoy listo para la batalla y ahora juntos vamos por Chihuahua”.