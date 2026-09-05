Maru Campos acompaña al alcalde Marco Bonilla en su Quinto Informe de Gobierno

“Mientras en el resto del país el miedo dobla las voluntades, Chihuahua se alza con valentía para plantarle cara”: Gobernadora

La gobernadora Maru Campos acompañó al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, en la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones “Expo Chihuahua”.

En su mensaje, la mandataria destacó que el edil acuñó con valor y entereza, las causas y las luchas que su administración le entregó en su primer mandato en el periodo 2021-2024 y ahora en el 2024-2027.

“Tú, querido Marco, tomaste a Chihuahua y la hiciste florecer, y crecer aún más. Tomaste entre tus manos a la gente de cada colonia y decidiste seguir acompañándola en su crecimiento”, reconoció la Gobernadora.

Indicó que derivado de la continuidad de los gobiernos humanistas que ambos han encabezado, la capital logró resultados que han sido un ejemplo y referente para toda la nación, en especial para las entidades encabezadas por los regímenes de la muerte.

“Mientras en el resto del país el miedo doblaba todas las voluntades, Chihuahua se alzaba con valentía para plantarle cara. Aquí la esperanza siempre ha sido más fuerte que el miedo y hoy esa esperanza resiste y persiste en este estado grande de lucha, de valentía y de verdad”, manifestó.

Maru Campos invitó a Marco Bonilla a no rendirse, no doblegarse y a continuar en el camino juntos para seguir haciendo patria, ante las mareas que se avecinan.

Por su parte, el edil agradeció el apoyo y los consejos de la Gobernadora, y puntualizó que no se rendirá para generar más inversión, empleo, seguridad, desarrollo y competitividad para las y los chihuahuenses.

“Gracias por ser una aliada. Como alcaldesa nos dejaste bases sólidas y como Gobernadora has respetado nuestro trabajo y has estado cuando las familias lo han necesitado. Hoy te puedo decir: cuidamos Chihuahua”, dijo al dirigirse a la mandataria.

En el evento se contó con la asistencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera; la presidenta del Congreso del Estado, Jocelyn Vega; autoridades de la Secretaría de la Defensa, diputados locales, líderes del sector empresarial y representantes de la sociedad civil.

Además del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; la diputada federal, Kenia López Rabadán; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega; el expresidente de la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda; la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero.