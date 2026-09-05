Resalta Loya caída de homicidios y anuncia megacentro de seguridad en Chihuahua

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, puso sobre la mesa una cifra contundente en materia de seguridad: Chihuahua registra 46 por ciento menos homicidios que en 2021, resultado que atribuyó a la estrategia implementada durante la administración de la gobernadora Maru Campos.

El anuncio se da a unos días de la inauguración del nuevo Centro de Mando, proyecto que Loya calificó como el más avanzado del mundo en materia de seguridad pública y que representa una fuerte apuesta por la tecnología para combatir al crimen.

De la primera piedra al centro de mando

Loya recordó que la primera piedra del proyecto fue colocada el 10 de agosto de 2022 y, cuatro años después, el inmueble está listo para ser inaugurado.

El corte de listón se realizará el próximo miércoles a las 19:00 horas, en un evento al que fueron convocados representantes de distintos sectores y ciudadanos interesados en conocer los avances de la estrategia de seguridad estatal.

“Pero sobre todo no solo es la construcción de un centro de mando, ha sido toda una estrategia tecnológica”, enfatizó.

Tecnología detrás de la reducción del delito

El secretario sostuvo que la nueva infraestructura es solamente una parte de una transformación más amplia en materia de seguridad, basada en tecnología, inteligencia y herramientas para fortalecer la operación de las corporaciones.

Loya destacó que esta estrategia ha permitido alcanzar una reducción del 46 por ciento en los homicidios al comparar las cifras actuales con las registradas en 2021.

“Hoy nos tiene, comparado con el 2021, 46 por ciento menos homicidios en el Estado”, afirmó.

Invitan al gabinete nacional

Para la inauguración, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal extendió invitaciones a los integrantes del gabinete nacional de Seguridad, por lo que se espera la asistencia de funcionarios federales.

Loya señaló que todavía no existe confirmación sobre quiénes acudirán, pero destacó la importancia de que representantes del Gobierno Federal conozcan directamente el nuevo modelo tecnológico que Chihuahua implementa en materia de seguridad.

El funcionario adelantó así un evento que buscará mostrar la infraestructura y las herramientas con las que el Estado pretende mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.