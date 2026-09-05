Vivir Quintana lleva su música a Netflix con “Mal de Amores”

La cantautora mexicana Vivir Quintana lleva su música a la pantalla con su participación en “Mal de Amores”, la nueva serie de Netflix basada en la novela homónima de Ángeles Mastretta, para la que presentó dos temas: “¿Cuándo Nos Vemos?”, a dueto con Lila Downs, y “Dolerás”.

“¿Cuándo Nos Vemos?” representa un encuentro entre dos de las voces vinculadas con la música y la identidad mexicana. En la canción, Vivir Quintana y Lila Downs exploran nuevas posibilidades de la canción ranchera, dando forma a una colaboración que será parte fundamental de la serie.

El tema funcionará además como canción introductoria de “Mal de Amores”, producción en la que ambas artistas tendrán una aparición, llevando su presencia más allá de la música.

Por otra parte, “Dolerás” muestra una faceta diferente de Vivir Quintana, quien se adentra en la tradición del son y retoma elementos de una marcha fúnebre tradicional para construir una pieza inédita dentro de su repertorio.

La composición conserva la fuerza narrativa y la sensibilidad que han caracterizado el trabajo de la cantautora, quien continúa explorando nuevas formas de convertir experiencias personales y colectivas en canciones.

Ambos temas forman parte del universo musical de “Mal de Amores”, adaptación de la reconocida obra de Ángeles Mastretta que llegó a Netflix este 2 de septiembre, sumando la voz y composición de Vivir Quintana a una historia profundamente ligada a México, sus emociones y su identidad.

Con este lanzamiento, la artista amplía los territorios de su propuesta musical y demuestra nuevamente su capacidad para dialogar con distintas expresiones de la cultura mexicana.

“¿Cuándo Nos Vemos?” y “Dolerás” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.