Apuesta Graciela Ortiz por alianza opositora para frenar avance de Morena en Chihuahua

La diputada federal del PRI, Graciela Ortiz González, afirmó que la unidad entre las fuerzas políticas de oposición será determinante para evitar que Morena llegue al Gobierno de Chihuahua.

La priista señaló que existe convencimiento entre quienes integran la oposición de que, mediante la construcción de una alianza, podrán hacer frente al partido guinda y mantener el estado fuera de su control.

“Totalmente convencidos de que la unión de todos los que somos opositores podemos impedir el acceso de Morena a Chihuahua”, declaró.

Ortiz González calificó como una “verdadera desgracia” la posibilidad de que Morena llegara a gobernar Chihuahua y destacó que la oposición deberá privilegiar la unidad de cara al próximo proceso electoral.

La legisladora federal sostuvo que una alianza sólida permitirá competir en mejores condiciones y manifestó su confianza en que el resultado en las urnas será favorable.

“Yo estoy segura que con la alianza vamos a ganar de manera muy contundente”, aseguró.

Con este posicionamiento, Ortiz González se pronunció a favor de sumar esfuerzos entre los partidos de oposición para construir una estrategia electoral común rumbo a los próximos comicios.