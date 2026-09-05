Cuidar como se cuida lo sagrado, así tenemos que defender Chihuahua, estoy listo para la batalla: Marco Bonilla

Con los resultados de cinco años al frente de Chihuahua Capital como respaldo, el alcalde Marco Bonilla afirmó que está listo para continuar sirviendo y defender el futuro del estado, al sostener que ya demostró que es posible gobernar con orden, seguridad, planeación y cumplimiento de la palabra.

“Estos cinco años nos dejaron algo todavía más importante: la certeza de que sabemos hacerlo”, expresó durante su Quinto Informe de Gobierno.

Bonilla recordó que hace cinco años puso su palabra por delante y pidió a las familias chihuahuenses la oportunidad de demostrar con hechos que era posible hacer las cosas bien. Tras recorrer calles, escuchar a miles de personas, enfrentar problemas y tomar decisiones difíciles, aseguró que hoy puede rendir cuentas con la frente en alto.

“No todo fue perfecto. Pero nunca dejé de dar la cara ni de asumir mi responsabilidad. Hoy puedo mirar de frente a las familias de Chihuahua y decirles, con humildad, pero también con la frente en alto: he cumplido mi palabra”, expresó.

El Alcalde sostuvo que los resultados alcanzados no requieren imaginar lo que Chihuahua puede lograr cuando existen orden, seguridad, planeación y un gobierno que cumple, porque durante estos cinco años la Capital fortaleció a su Policía, generó empleos, cuidó el dinero de la ciudadanía, construyó infraestructura útil, acompañó a las familias y respaldó al campo.

“Hay gobiernos que simulan y hay gobiernos que dan resultados. Nosotros somos un gobierno que ha dado resultados, y los resultados hablan por nosotros”, puntualizó.

Marco Bonilla aseguró que la responsabilidad de gobernar continuará hasta el último día de la administración, con proyectos que deberán concluirse en los próximos meses y con la atención de los asuntos que todavía requieren trabajo.

Durante el mensaje, agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos y recordó que, al asumir ella el Gobierno del Estado, le encomendó cuidar la ciudad. “Hoy te puedo decir, gobernadora: cuidamos Chihuahua. Trabajamos todos los días para entregarla mejor de como la recibimos. Todavía queda trabajo, pero hoy puedo mirarte de frente y decirte: cumplimos”, afirmó.

También reconoció a las más de 6 mil mujeres y hombres que trabajan en el Gobierno Municipal, así como a las familias, estudiantes, adultos mayores, deportistas, personas con discapacidad y emprendedores que encontraron una oportunidad durante estos años. Subrayó que los resultados no pertenecen a una sola persona, sino a quienes sirven, participan, confían y también exigen.

Al hablar sobre su futuro, Bonilla señaló que la fe le ha permitido no confundir un cargo con el propósito de servir. Aseguró que su confianza no está puesta en encuestas, estructuras, dinero, alianzas ni en su propia capacidad, sino en Dios, y que una responsabilidad mayor exige sabiduría, carácter y humildad.

El Alcalde habló también de la sierra, el desierto, la frontera, los campos y las distintas regiones del estado, donde ha escuchado a productores, jóvenes, trabajadores, empresarios, autoridades rarámuri, comunidades indígenas, menonitas, agricultores, ganaderos y familias.

Explicó que, aunque sus necesidades son distintas, comparten el deseo de vivir seguros, trabajar en paz, prosperar en su tierra y conservar la libertad de decidir la vida que quieren para sus familias.

Defender Chihuahua, afirmó, significa respaldar a agricultores y ganaderos, cuidar el agua, estar del lado de quienes trabajan y producen, proteger a las familias y sostener principios claros: poner a la persona y su dignidad en el centro, proteger la vida y fortalecer a las familias, sin colocar ningún interés político por encima de ellas.

Advirtió que el estado no puede permitir la llegada de gobiernos corruptos, improvisados o vinculados con el crimen organizado, ni de autoridades que desperdicien el dinero, evadan su responsabilidad y recurran a los pretextos cuando faltan resultados.

“Nos ha costado demasiado avanzar para permitirnos retroceder. Los chihuahuenses tenemos que cuidar lo que hemos construido, porque lo que dejemos de hacer por Chihuahua, nadie vendrá a hacerlo por nosotros”, sostuvo.

Marco Bonilla afirmó que quiere seguir sirviendo porque existe algo que vale la pena cuidar como se cuida lo sagrado: Chihuahua. “Tenemos resultados. Tenemos experiencia. Tenemos rumbo. Estoy listo para la batalla. ¡Vamos por Chihuahua!”, concluyó.