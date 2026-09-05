Bonilla advierte que Chihuahua no puede permitir retrocesos y llama a defender lo avanzado

El edil capitalino Marco Bonilla aseguró que Chihuahua ya demostró lo que puede lograr cuando existe orden, seguridad, planeación y un gobierno que cumple, por lo que llamó a la ciudadanía a cuidar los avances alcanzados en materia de empleo, inversión, seguridad, infraestructura y calidad de vida.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que su administración enfrentó los retos de inseguridad, fortaleció a la Policía Municipal, impulsó la generación de empleos, cuidó los recursos públicos y desarrolló infraestructura enfocada en resolver las necesidades de las familias. También afirmó que se mantuvo cercano a comunidades indígenas, agricultores, ganaderos y habitantes de distintas regiones del estado.

Bonilla sostuvo que, aunque las necesidades de cada sector pueden ser diferentes, los chihuahuenses comparten los mismos anhelos: vivir sin miedo, trabajar en paz, prosperar en la tierra donde construyeron su hogar y tener libertad para decidir el futuro de sus familias. “De eso se trata la libertad, de vivir sin miedo, de trabajar y salir adelante con nuestro propio esfuerzo”, expresó.

Finalmente, advirtió que los avances de Chihuahua no están garantizados para siempre y cuestionó la posibilidad de que lleguen gobiernos que, dijo, sean corruptos, improvisen, desperdicien recursos públicos o evadan su responsabilidad frente a los problemas de seguridad. En un tono político más directo, Bonilla criticó a quienes atribuyen sus propios resultados al pasado y señaló que Chihuahua ha costado demasiado esfuerzo como para permitir que el estado retroceda.