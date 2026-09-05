Calibre 50 conquista Premios Juventud 2026 y estrena “Pata de Perro”

Calibre 50 continúa cosechando éxitos y celebró su triunfo en Premios Juventud 2026, donde se llevó el reconocimiento en la categoría Mejor Canción Norteña / Música Mexicana por “Me Enamoré Solo”.

El premio representa un nuevo logro para la agrupación y fortalece el vínculo que mantiene con sus seguidores, gracias a una propuesta musical que convierte historias, sentimientos y experiencias cotidianas en canciones con las que el público puede identificarse.

El reconocimiento llegó acompañado de un nuevo lanzamiento, pues Calibre 50 presentó “Pata de Perro”, una canción que apuesta por celebrar la libertad, la aventura y ese espíritu inquieto de quienes siempre tienen ganas de conocer un nuevo lugar y emprender otro camino.

El tema fue escrito por Alfonso De la Cruz y Julio Nápoles, quienes utilizaron la popular expresión “pata de perro” para describir a las personas que disfrutan recorrer nuevos lugares, vivir experiencias y aprovechar cada oportunidad para continuar su camino.

La canción también cuenta con un video oficial, en el que se plasma visualmente la energía aventurera y despreocupada que caracteriza la composición.

Con este nuevo reconocimiento y el estreno de “Pata de Perro”, Calibre 50 refrenda su presencia dentro de la música mexicana y mantiene vigente el estilo que ha distinguido a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Premios Juventud 2026 se celebró el 3 de septiembre en Marbella, España, y fue transmitido en vivo por Univisión.

Tanto “Pata de Perro” como “Me Enamoré Solo” ya están disponibles en todas las plataformas digitales.