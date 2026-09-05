Maru, gracias por tu valentía: Bonilla

En su Quinto Informe de Resultados, el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza agradeció a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por su valentía en los momentos en que Chihuahua más la ha necesitado, así como por ser una aliada fundamental, por su confianza y por su respaldo.

Señaló que como alcaldesa, Maru Campos dejó bases sólidas para seguir trabajando y como gobernadora, ha respetado su trabajo como presidente municipal, sin dejar de estar para las familias de la capital.

Marco Bonilla señaló que hace 5 años, Maru Campos le encargó la ciudad de Chihuahua y hoy, aseguró que de frente puede decirle a la hoy gobernadora que ha cumplido con su encargo pues todos los días se trabaja al límite para dejar una ciudad mejor que como la recibió.

“Una aliada fundamental de Chihuahua, gracias Maru Campos. Como alcaldesa nos dejaste bases sólidas y como gobernadora has respetado nuestro trabajo y has estado con nuestra ciudad cuando nuestras familias lo han necesitado”.