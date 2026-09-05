Amanece la capital con lluvia; Protección Civil pide extremar precauciones

La ciudad de Chihuahua amaneció este sábado 5 de septiembre con presencia de lluvia en distintos sectores, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones durante sus traslados.

Aunque se prevé que las condiciones sean más estables durante el fin de semana, con cielos mayormente soleados y temperaturas templadas, existe posibilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 22 grados, con 12 por ciento de probabilidad de lluvia.

Para el domingo 6 de septiembre se pronostica una máxima de 33 grados y mínima de 21 grados, con cielo mayormente soleado y 5 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Ante la presencia de lluvia, Protección Civil recomendó a la ciudadanía no cruzar calles, vados o arroyos con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, además de mantenerse alejada de los cauces.

También pidió extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos para evitar accidentes.

La dependencia recordó la importancia de mantenerse hidratados y utilizar protector solar durante el día, así como prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.