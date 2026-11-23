Justo en la entrada al entronque a vitromex se registró un fuerte accidente que dejó cuantiosos daños materiales

Reportes indican que la conductora de un vehículo Lumina de color blanco modelo atrasado salió del entronque de vitromex sin hacer su alto correspondiente cortándole la circulación al conductor de un vehículo Chevrolet Aveo de color blanco.

El vehículo Aveo circulaba sobre el periférico Lombardo Toledano con su camino libre previo al choque.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial se encargan de recabar información y elaborar el croquis para delimitar el accidente, en el lugar unos paramédicos ayudaron con una persona del sexo masculino aproximadamente 58 años de edad quien resultó con una lesión en la cabeza no necesitaron el traslado.