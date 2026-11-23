El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo que le resultará “muy difícil” trabajar con el demócrata Chuck Schumer en caso de que vuelva a convertirse en el líder de la mayoría en el Senado, y lo calificó como “uno 2” en ese cargo.

Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer en caso de que se convierta en líder de la mayoría en el Senado. Fracasó gravemente como ‘líder’ una vez antes, uno de los peores de la historia, y tengo pocas dudas de que volverá a fallar”, dijo el mandatario en un mensaje en su plataforma Truth Social

Trump acusó además al dirigente demócrata haberse dedicado a impulsar investigaciones en su contra durante su anterior etapa al frente de la mayoría senatorial; lo que, según aseguró, terminó impulsando su regreso al poder en las urnas en las elecciones presidenciales de 2024.

El senador por Maryland, Chris Van Hollen, del ala progresista, disputará a Schumer el liderazgo de su partido en el Senado en una votación a puerta cerrada en diciembre, en lo que supone el primer desafío interno de este tipo en décadas.

La disputa se produce tras la amplia victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que recuperaron el control del Senado con 56 escaños.

Con información de EFE