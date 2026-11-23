El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien dio vida a Kevin McCallister en la popular saga de películas de “Mi pobre angelito”, podría volver a la pantalla chica para una nueva versión, según reportó el diario Puck.

De acuerdo con un artículo publicado este fin de semana, el actor de 46 años de edad estaría “listo” para volver a darle vida al niño menor de la familia McCallister, quien acompaña cada año a cientos de familias que optan por ver sus películas durante Navidad.

Según afirmó el artículo del diario Puck, Macaulay Culkin visitó el pasado julio las oficinas de Disney para una presunta reunión con el director David Greenbaum.

De forma oficial se desconoce el motivo por el que ambos sostuvieron dicha reunión, pero el encuentro generó gran expectativa por una nueva película de “Mi pobre angelito” (1990)-

El diario especializado afirma que los directores Seth Rogen y Evan Goldberg, junto con su productora Point Grey, serán las mentes detrás de una nueva cinta de la popular saga de películas navideñas.

El artículo sale en el marco de una nueva campaña lanzada para la cadena de comida rápida McDonald’s, donde el actor, caracterizado como el pequeño Kevin, la protagoniza en la ciudad de Nueva York.

¿Qué pasó con “Mi pobre Ángelito?”

Actualmente, Macaulay Culkin es padre de dos hijos menores de edad y ha mantenido su vida privada algo alejada de los reflectores.

Además, comparte más de nueve años de matrimonio con la actriz Brenda Song (su pareja desde 2007) de la serie de Disney “Zack y Cody: Gemelos en acción”, tras conocerse durante un rodaje y posteriormente enamorarse.

El regreso del actor estadounidense como el travieso de la familia que lo “abandonan” en Navidad ya se encuentra en desarrollo y en una fase piloto, de acuerdo con el medio especializado, por lo que su estreno no llegará para estas fiestas decembrinas.