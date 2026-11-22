El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que este lunes 23 de noviembre continuarán los trabajos de pintura en las guarniciones del camellón central del Periférico de la Juventud, como parte de las labores de mantenimiento de esta importante vialidad.

Los trabajos se realizarán de lunes a jueves, en un horario de 9:00 am a 1:00 pm, de norte a sur, utilizando maquinaria especializada que avanzará de manera continua conforme se desarrollen las labores. Por lo anterior, se exhorta a conducir con precaución, disminuir la velocidad, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal que se encontrará trabajando en la zona, a fin de evitar incidentes.