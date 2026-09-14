Un vagabundo brasileño se viraliza por su talento para los idiomas

Igor Asahi, productor de 21 años, abordó a un hombre en situación de calle y fue sorprendido por las habilidades bilingües de su entrevistado. El video, que ya acumula más de 1,5 millones de reproducciones, dejó al descubierto el nivel inglés de Alexander, quien vende chocolates en un parque de Juiz de Fora, en Minas Gerais, está aprendiendo francés y busca empleo. Tras la grabación, muchas personas le han ofrecido ayuda y ofertas de trabajo, reseñan medios locales.

🚨ASSISTA: Homem em situação de rua impressiona ao entregar inglês perfeito em entrevista pic.twitter.com/K0bZRN3i0u — Alfinetei (@ALFINETEI) September 8, 2026