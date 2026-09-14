Gobernador morenista de Puebla niega haber recibido notificación sobre supuesto retiro de su visa de EE.UU.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, negó haber recibido alguna notificación sobre el supuesto retiro de su visa de Estados Unidos, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre una presunta decisión de las autoridades estadounidenses en ese sentido.

“Amigas y amigos, no he recibido ninguna notificación sobre el supuesto retiro de mi visa de Estados Unidos”, publicó el mandatario poblano en su cuenta de X.

“Mi atención está en lo más importante: trabajar todos los días por amor a Puebla y servir con mucho ánimo a las y los poblanos”, agregó.

Por su parte, el Gobierno de Puebla difundió un posicionamiento en el mismo sentido. Señaló que el otorgamiento o retiro de ese documento corresponde únicamente a la política interna de las autoridades de Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que mantiene un trabajo permanente de cercanía y acompañamiento con la comunidad migrante de Puebla en las principales ciudades de Estados Unidos.

“Cualquier determinación en este rubro, no impacta el trabajo permanente que el Gobierno del Estado de Puebla lleva a cabo a favor de la comunidad migrante ni de sus familias”. señaló.

“La cercanía, defensa de sus derechos y los lazos con las y los paisanos se mantienen bajo los principios que hacen grande a nuestro país”, concluye el comunicado.