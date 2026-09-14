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Prevén lluvias en las regiones noroeste y serrana; máxima será de 32°C en la ciudad de Chihuahua

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur) y Aguascalientes; lluvias fuertes en Coahuila (sur) y Nuevo León (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y sur) y Nuevo León (centro, sur y este).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.

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