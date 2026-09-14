“Es el peor de todos”: Trump revela que Canadá es el país más difícil para negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Canadá es el país más difícil para entablar acuerdos comerciales. El mandatario emitió estas declaraciones a bordo del Air Force One, en respuesta a consultas de la prensa sobre sus actuales relaciones diplomáticas y qué nación le resultaba más “peligrosa” en este aspecto a Washington.

“Considero que Canadá es el peor país con el que tratar”, afirmó tajantemente al compararlo con potencias como Rusia o China. A pesar de catalogar a su vecino del norte como un negociador sumamente complicado, Trump aseguró que en Ottawa “se mueren por hacer un trato”.

El presidente concluyó aclarando que “es muy difícil tratar” con los líderes canadienses y no con su gente, que “es fantástica”.

Estas declaraciones se producen en el marco de una severa escalada arancelaria entre ambas naciones. Canadá impuso recientes gravámenes de represalia sobre 20.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses, afectando sectores como el acero y la agricultura. En respuesta, Trump firmó decretos para prohibir o tasar productos canadienses, incluyendo vehículos y autopartes.

Al respecto, el inquilino de la Casa Blanca minimizó el impacto económico para su país. “No necesitamos su producto y ellos necesitan el nuestro. Hacen casi todo su negocio con nosotros y nosotros hacemos muy poco con ellos”, justificó.

Finalmente, Trump comparó la postura comercial canadiense con las complejas negociaciones nucleares que Washington mantiene actualmente con Teherán. “Canadá quiere conseguir un acuerdo mucho mejor, al igual que Irán”, sentenció, trazando un paralelismo entre ambas situaciones.