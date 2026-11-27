El ex quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, es oficialmente agente libre tras haber superado el proceso de waivers este jueves.

Los equipos tenían hasta las 4 p. m. del este (3 p.m. CDMX) para reclamarlo. Ahora, él es libre de firmar con cualquier equipo por el resto de la temporada.

La etapa de Aaron Rodgers en Pittsburgh llegó a un abrupto final después de que fue enviado a la banca y, posteriormente, cortado por los Steelers el miércoles. Luego de enterarse de la noticia de su suplencia para dejarle su lugar a Mason Rudolph, Aaron Rodgers tuvo una aparición en “The Pat McAfee Show”, donde lanzó una serie de acusaciones sobre la capacidad de Mike McCarthy para dirigir al equipo.

Entre las numerosas acusaciones formuladas por Aaron Rodgers durante la entrevista de 34 minutos, se incluyen afirmaciones de que McCarthy se dormía durante las reuniones, faltaba a ellas y, al finalizar la primera mitad de la derrota de la semana pasada contra los Philadelphia Eagles, terminó la reunión del equipo gritando “¡1, 2, 3, Packers!”; un incidente que el propio McCarthy calificó como un “momento vergonzoso”.