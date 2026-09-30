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Un bebé de año y medio huye de la guardería para ir a ver a su mamá

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un bebé de un año y seis meses salió caminando de una guardería, sin que nadie lo vigilara, para irse al lugar de trabajo de su madre, ubicado a 50 metros del recinto.

El pequeño caminó por la vereda, por donde transitan coches y camiones, hasta la oficina de su progenitora. Cuando ella lo vio, quedó “aterrorizada” porque “pudo haber ocurrido una tragedia”. El hecho ocurrió el pasado viernes en Santa Catarina, Brasil, y hay una denuncia penal.

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