Reportan que piloto que intentó secuestrar el avión de Flydubai planeaba cometer un ataque similar al del 11-S

El piloto que intentó estrellar el avión de Flydubai, que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv, planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., cuando cuatro aeronaves comerciales fueron secuestradas por miembros de Al-Qaeda, informan medios israelíes, citando a un alto funcionario.

La fuente, que participó en las conversaciones y evaluaciones de la situación, afirmó que, durante el vuelo FZ1073, uno de los pilotos apuñaló al otro, añadiendo que Israel investiga la sospecha de que su objetivo era tomar el control del Boeing 737 MAX 8 y provocar un accidente o secuestrarlo. Asimismo, confirmó que el avión comenzó a caer en picado durante el incidente y otros miembros de la tripulación, incluidos los pilotos que se encontraban a bordo, lograron tomar el control de la aeronave.

El funcionario describió en términos duros las preocupaciones surgidas en Israel, afirmando que el escenario que temían los responsables de seguridad era un intento de llevar a cabo un atentado al estilo de los ataques del 11 de septiembre: tomar el control del avión y estrellarlo, o intentar secuestrarlo mientras transportaba pasajeros israelíes.

“Se evitó una catástrofe”, afirmó. El copiloto, sospechoso de haber perpetrado los apuñalamientos, está siendo interrogado, y en Israel se dice que cada vez hay más indicios de que no se trató de una pelea espontánea, sino de un intento deliberado por tomar el control del avión.

Al mismo tiempo, otros reportes indicaron que uno de los pilotos habría intentado suicidarse y estrellar el avión. Los datos de los sistemas de seguimiento y monitorización del Boeing 737 MAX 8 revelaron que, durante la fase de crucero, a una altitud aproximada de 35.000 pies (10 kilómetros), se registró un descenso repentino y vertical, a una velocidad de picado de unos 30.976 pies por minuto (más de 560 km/h, acompañada de una velocidad respecto al suelo superior a los 500 nudos (aproximadamente 930 km/h).

Se reporta que solo gracias al copiloto en la cabina, el descenso se corrigió en el último momento y el avión se salvó de un accidente seguro. Según la información preliminar, el segundo piloto reconoció el intento de suicidio colectivo, se abalanzó sobre su compañero de cabina y comenzó una tenaz lucha física por el control de la palanca de mando y los timones.

Durante la pelea que tuvo lugar en la cabina, se transmitieron las señales de socorro 7700 y 7500 —utilizadas para indicar una toma de control hostil e intervención ilegal—, lo que alertó a los sistemas de seguridad de Israel y de todo Oriente Medio y provocó la suspensión de los despegues en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

El copiloto logró reducir a su compañero, que pretendía estrellar la aeronave, con 174 pasajeros a bordo, incluyendo 27 menores, nivelarla a una altitud de aproximadamente 15.000 pies (unos 4,5 kilómetros) y detener el descenso en picado, maniobra que podría haber provocado la desintegración de la estructura del avión debido a las cargas y velocidades extremas. Inmediatamente después de estabilizar el aparato, el copiloto asumió el control del vuelo. Se informó que el Boeing 737 MAX 8 aterrizó en Arabia Saudita.