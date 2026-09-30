PT desconoce resultado de encuesta que designó a Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena

A través de un comunicado de prensa, el Partido del Trabajo en Chihuahua desconoció los resultados de la encuesta que designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Morena, al afirmar que se trató de un proceso interno de ese partido y que ellos esperarán el resultado de la mesa técnica que se instaló el pasado 24 de septiembre.

A continuación el comunicado íntegro:

1. Los anuncios corresponden a un proceso interno de MORENA. Con sus propias encuestas y su propia metodología, MORENA está eligiendo a los coordinadores de la defensa de la transformación de su partido, no aún de la coalición. Se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a ese partido y a sus reglas internas.

2. El Partido del Trabajo no participó en esta medición y por esa razón el PT no acompaña los anuncios del día de ayer.

3. El pasado 24 de septiembre se instaló una mesa técnica de encuestas para la coalición Morena-PVEM-PT. Ahí se acordarán las preguntas, la metodología, las casas encuestadoras, así como los tiempos del ejercicio. En esa mesa se definirá cómo se medirá con encuestas espejo y con metodología científica, a quien resulte coordinador de MORENA, al coordinador del Partido Verde y al coordinador del Partido del Trabajo.

4. En el Partido del Trabajo vamos a esperar los resultados de esa mesa. El PT es fuerza fundadora de la Cuarta Transformación y honrará estos acuerdos alcanzados a nivel nacional.

Nuestro compromiso es que Chihuahua tenga el mejor perfil para consolidar la transformación, y ese perfil se definirá con reglas claras, acordadas entre las tres fuerzas y aplicadas de manera transparente.

Hacemos un llamado a la militancia y a los simpatizantes de la transformación en Chihuahua a mantener la unidad y a esperar con serenidad la definición de la mesa técnica.