“Capi” Arrieta reprocha designación de Cruz Pérez Cuéllar rumbo al 2027

Luis Carlos Arrieta Lavenant, conocido como el “Capi” Arrieta, expresó su decepción tras la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 en Chihuahua. La breve entrevista circuló por redes morenistas del perfil de la ya conocida Martha Serrano, reel que llegó a los casi mil likes.

“No, no molesto, simplemente decepcionados”, señaló Arrieta Lavenant al ser cuestionado sobre la decisión, al considerar que Pérez Cuéllar es el perfil que acumula más señalamientos de corrupción, según su apreciación.

El “Capi” Arrieta cuestionó el mensaje que, desde su perspectiva, se transmite a las nuevas generaciones con esta decisión y planteó: “¿Cómo era posible?, ¿qué mensaje le estábamos mandando a nuestros hijos de corrupción?”.

Su posicionamiento se dio luego de que Morena designara a Pérez Cuéllar como coordinador de los trabajos rumbo al proceso de 2027, decisión que ha generado distintas reacciones dentro y fuera del partido.